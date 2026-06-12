フィッシング対策協議会によると、2026年3月以降、日本年金機構などをかたり本物のPayPayアプリを起動させる詐欺メールが急増し、約3カ月で8万件を超えたという。専門家はメールやSMSで送金を促されたら、まず疑うよう呼びかけている。本物のPayPay悪用した詐欺メールに注意詐欺の手口が巧妙化している。フィッシング対策協議会によると、電子決済サービスPayPayを悪用した詐欺メールが急増し、約3カ月で8万件を超える報告があった