6月12日午前11時半前、新潟市中央区の新潟駅近くで、歩いていた男性が、刃物を持った男に腕を切り付けられる事件がありました。 男性は軽傷で、犯人は徒歩で逃走したということです。 警察によりますと、犯人は40代くらいで身長180センチ、がっちり体型で黒色のキャップを被り、上下黒色の服を着ていたということです。