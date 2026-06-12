11日午後4時15分頃、熊本市中央区帯山7丁目の路上で、男が下半身を露出する公然わいせつ事案が発生しました。 男の特徴は〇身長160cm以上〇中肉〇メガネなしです。 警察〇防犯ブザーを携帯し、すぐに使えるように準備しておく〇不審者を見たら、すぐ逃げて、安全な場所で110番するといった防犯対策を呼び掛けています。