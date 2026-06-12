全国少年柔道大会で、熊本県勢として初の優勝を果たした益城柔道クラブが11日、木村敬知事に優勝の報告をしました。11日は、益城柔道クラブの選手7人と監督など10人が県庁を訪れました。 5月に東京･講道館で開催された全国少年柔道大会で、益城柔道クラブは熊本県勢として初めての優勝を果たしました。選手を代表して、主将の西咲香さんが「日本一になれたのはうれしいです。 これからも周りの人への感謝を忘れず 頑張ってい