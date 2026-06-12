DeNAは12日、新外国人としてオスバルド・ビド投手（30＝前ホワイトソックス傘下3A）、ヘラル・エンカーナシオン外野手（28＝前ジャイアンツ）といずれも選手契約を結ぶことで合意したと発表した。16日に「THE LIVE Supported by 大和地所」で入団記者会見を行い、異例のファン公開となる。ビドは最速約158キロを誇る速球派右腕で、スライダーやシンカー、スイーパーなど変化球も多彩だ。23年にパイレーツでメジャーデビューす