中道改革連合の小川代表は12日の記者会見で、高市総理大臣の陣営が関わったとされる”中傷動画”を巡る高市総理の答弁について、「国民の信頼を失っている」と批判し、報道で具体的な関与が指摘された高市事務所の公設秘書を、国会に参考人として招致する必要性を強調した。小川氏は、高市総理の答弁について「言い逃れともとられかねないその場しのぎの答弁だ。言葉遣いが重なりに重なり、そして矛盾に矛盾を重ね、国民の信頼を失