ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日）、メキシコ市で開幕戦が行われ、１次リーグＡ組で開催国のメキシコ（世界ランキング１４位）が南アフリカ（同６０位）を２―０で下した。１１日は同組の韓国（同２５位）―チェコ（同４０位）戦も行われ、１２日にはＢ組のカナダ（同３０位）、Ｄ組の米国（同１７位）が初戦を迎える（世界ランキングは６月１１日時点）。メキシコ２―０南アフリカ開催国メキ