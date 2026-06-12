女優の中越典子（46）が12日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。現在、舞台「リチャード三世」に出演中の中越。観劇に来た知人から贈られた花や、自身の差し入れなどの写真で近況を報告した。他にも「愛犬テキーラと子供の癒しショット」と、愛犬が眠る長女に寄り添う2ショットを披露。「メロメロォ」とつづった。中越は2014年12月に俳優の永井大と結婚。17年5月に第1子男児、18年11月に第2子女児を出産し