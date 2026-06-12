FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のキャプテン、遠藤航選手がケガのためチームを離脱。初戦を3日後に控える中、緊急事態発生です。遠藤選手の離脱はチームに帯同していた山本昌邦技術委員長が発表しました。山本昌邦技術委員長：ご報告です。本日遠藤航選手がチームをすでに離れました。本当に本人が悔しいと思っていたと思います。左足首のケガのためチームを離れた遠藤選手は、自身のSNSで心境を明かしました。「怪我をして