macOSやLinux向けのパッケージ管理ツール「Homebrew」の最新版となるHomebrew 6.0.0が2026年6月11日に公開されました。サードパーティーtapの信頼確認を求める「tap trust」、内部JSON APIの標準での有効化、Linux向けサンドボックス、brew bundleの改善、パフォーマンス向上、macOS 27「Golden Gate」への初期対応などのアップデートが含まれています。Homebrew: 6.0.0https://brew.sh/2026/06/11/homebrew-6.0.0/Homebrewは必要