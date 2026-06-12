◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１２日、栗東トレセンクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は角馬場で体をほぐした後、坂路を６６秒８―１５秒９で駆け上がった。その後にはゲートも確認。斉藤崇調教師は「いつも通り。変わりはないです」と現状を説明した。史上初となる大阪杯、天皇賞・春に続く春の古馬Ｇ１・３連勝を目指す今回。短期放牧を