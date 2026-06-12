巨人は、９日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で勝利投手になり、全１２球団から勝ち星を挙げた則本昂大投手の記念グッズを１２日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱われる。則本は昨季まで所属していた楽天を相手に、７回途中１２６球を投げ７安打２失点の熱投。今季２勝目を挙げ、プロ野球史上２４人目となる全１２球団勝利を達成した。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計