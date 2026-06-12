◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組韓国―チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、韓国はチェコと対戦。０―１の後半２２分にＭＦ黄仁範（ファン・インボム）が同点弾を決めた。韓国は前半から決定機を作るが、相手ＧＫの好セーブなどに阻まれ、後半１４分にはセットプレーから先制点を献上した。しかし同２２分、黄が味方の浮き球パスに抜け出すと、