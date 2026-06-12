巨人が、元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と今季途中の入団で基本合意に達した。細部の手続きが完了次第、ナショナルズから正式にリリースされて退団し、帰国してチームに合流する見込みだ。ＮＰＢ通算４６勝。先発として２１年から４年連続規定投球回をクリアした。２４年シーズン終了後に中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝を挙げた左腕。今季はメジャー登板