種牡馬となったキタサンブラックの「長男」として、注目を集めていたジャスティンスカイ（牡７歳、栗東・友道康夫厩舎）が６月１０日付けで競走馬登録を抹消されたことが分かった。今後は乗馬になる予定。同馬は２０１９年１月１９日にキタサンブラック産駒の最初の子供として、ノーザンファームで生まれた。同年のセレクト当歳セールでは９０００万円で落札。２１年９月に２戦目で初勝利を挙げると、翌年の青葉賞では３番人気