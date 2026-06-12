◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組韓国―チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、チェコと韓国が対戦した。後半１４分、チェコのＤＦクレイチが先制点を決めた。右サイドでスローインを得ると、ゴール前にロングスローを放る。ゴール前の密集地帯の中、１９１センチの長身を誇るクレイチが頭で合わせて、ゴールネットを揺らした。先発１１人中６人が