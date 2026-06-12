姶良市できのう11日、トラクターが用水路に転落し、運転していた男性が意識不明の重体です。 姶良警察署によりますと、11日午後3時すぎ、姶良市船津で通行人から「トラクターが用水路に転落している」と119番通報がありました。 用水路は深さおよそ1メートルで水の深さは2センチほど トラクターを運転していた近くの無職・髙畠耕三さん(70)がトラクターと一緒に用水路に転落しており、意