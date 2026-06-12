日本の主力ロケットH3ロケット6号機がきょう12日午前、種子島宇宙センターから打ち上げられ、打ち上げは成功しました。 （記者）「H3ロケット6号機が打ち上げられました、宇宙に向かいゆっくりと上昇している」 予定された軌道に到達 打ち上げ成功 H3・6号機は、12日午前9時53分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。機体は予定された軌道に到達し、打ち上げは成功。 搭載されていた大学や民間企業が開