こんにちは。管理栄養士で腸活料理家の五賀ひろかです。自身の-10?のダイエット経験（現在もキープ中）と病院での栄養指導・特定保健指導の経験を活かし、【頑張らない腸活】をテーマにしたレシピや食生活の工夫をSNSで発信しています。また、野菜ソムリエとしての知識も活かして、旬の野菜で腸活につながるような簡単レシピをご紹介していきますね。今回のテーマは、【梅雨】雨や湿気でじめじめとした空気で、気分も落ち込みやす