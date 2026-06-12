久保史緒里 久保史緒里が、松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』に出演が決定。「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員の橋本涼子を演じる。松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』に、久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次の出演が決定した。若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語を彩る新キャスト