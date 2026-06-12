デスク「紳士服大手・AOKIホールディングスの2026年3月期の売上高が青山商事を上回り、初の業界トップになったね」 記者「はい。AOKIの売上高は1945億円となり、1890億円の青山を抜いて、初の業界トップに立ちました。近年は働き方改革でテレワークが増えたり、年間を通じてカジュアルな服装での勤務を認める企業の増加など、紳士服業界を取り巻く環境変化は大きく、主力のアパレル以外の事業で差が出た形です」