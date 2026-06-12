平和のオリーブラムネ 香川県の小豆島でオリーブの栽培・販売などを手掛ける小豆島ヘルシーランドが6月8日、観光客向けの瓶ラムネ「平和のオリーブラムネ」を発売しました。 小豆島は、日本で初めてオリーブの栽培に成功した「オリーブの島」として知られています。オリーブは、世界的にも“平和の象徴”とされています。 オリーブの普遍的な価値観を気軽に伝えたいと