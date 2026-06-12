通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.81-1.19円コールオーバー ユーロ円0.80-1.42円コールオーバー ポンド円1.03-1.51円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格