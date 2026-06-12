大江町で発生した車4台による玉突き事故で飲酒運転の疑いで逮捕された公務員の男が、退勤直後の帰宅途中に購入した酒を飲んで運転し、事故を起こしたとみられることが警察の調べで新たに分かりました。事故が発生したのは10日の午後5時45分ごろ。大江町藤田の国道287号で走行中のワゴン車が前方に停車していた車に追突し、合わせて4台が絡む玉突き事故となりました。この事故でワゴン車を酒気帯び運転していた疑いで西村山広域行政