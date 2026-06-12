プロ野球・日本ハムの本拠地スタジアムDJなどで活躍するタレント、エバンズ・マラカイが12日、自身のSNSを更新し、結婚したことを報告した。オーストラリア人の父とイギリス人の母を持ち、北海道北広島市で生まれ育ったマラカイ。スタジアムDJのほか、バイリンガルMC、ラジオDJとしても活躍。2020年に配信された恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1に出演し話題を集めていた。この日、ウエディングショ