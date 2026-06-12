テレビ朝日系バラエティー『AI大作戦』（深0：15）が10日深夜に放送された。俳優の与田祐希が制作したAI動画が番組で物議をかもした。【写真】『AI大作戦』に出演する与田祐希らバイきんぐ・小峠英二をはじめ、いとうせいこう、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、渡辺瑠海アナウンサーら豪華メンバーが“秘密結社”の精鋭部隊として集結し、AIを駆使してさまざまなミッションに挑んでいく、実験的なバラエティー。記念すべき初回は