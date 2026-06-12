モデルの笠井海夏子さんが6月12日、自身のインスタグラムを更新。愛車「ハーレーダビッドソン」との２ショットを公開しました。【写真を見る】【笠井海夏子】バイク女子愛車「ハーレーダビッドソン」との２ショットを公開笠井さんは胸にグラフィックが描かれたピンク色のワンショルBIGTシャツ、ブルーのデニムパンツに、黒いエンジニアロングブーツというカジュアルなコーディネート。 緑豊かな景色の道端に愛車のハーレー