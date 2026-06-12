練習に取り組んだアルゼンチンのFWメッシ＝11日、カンザスシティー（AP＝共同）【カンザスシティー共同】前回大会王者のアルゼンチンが11日、米カンザスシティーで練習を公開し、FWメッシらがリラックスした表情でパス回しなどに取り組んだ。ロナルド（ポルトガル）と並んで史上最多6度目の出場となるスターの姿を映像に収めようと、各国の報道陣が殺到して約50台のテレビカメラが一挙手一投足を追い、関心の高さをうかがわせた