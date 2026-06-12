タレントの清水あいり（33）が12日、自身のXを更新した。清水は10、11日の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催された「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」に招待されたことを報告。「音楽を愛する人々の情熱が響き合う会場は強い一体感に包まれていてその空間を共有できたこと、すごく特別な経験になりました。心揺さぶられる音楽と圧巻の表現力そしてステージから伝わる熱量にたくさんの刺激とエネルギーをいただきま