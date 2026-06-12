刑事訴訟法改正案を可決した衆院法務委＝12日午前再審制度の見直しを目指す刑事訴訟法改正案が12日、衆院法務委員会で自民党と日本維新の会、参政党の賛成により可決した。来週にも衆院を通過し、参院に送られる見通し。参政の神谷宗幣代表は11日、修正された政府案に賛成すると表明。これに伴い、与党が少数の参院でも過半数に達するため、今国会で成立する公算が大きい。12日の衆院法務委で参政の和田政宗氏は「（政府案への