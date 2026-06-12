韓国の法務省は日本の人気漫画を韓国の海賊版漫画サイトに違法に公開していた疑いがあるとして、日本人の男の身柄が、韓国側に引き渡されたと発表しました。韓国の法務省の発表によりますと、韓国側に身柄が引き渡されたのは以前は韓国籍で2022年に日本国籍を取得した37歳の男です。男は、2015年から運営していた韓国の海賊版漫画サイトに、「ワンピース」や「スラムダンク」など日本の人気漫画およそ1400点を違法に掲載し、著作権