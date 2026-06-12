サッカー元北朝鮮代表で、川崎Fや清水などでプレーした鄭大世氏（42）が11日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。借金5億円の真相を語った。テレビ番組で借金が5億円あると激白し、世間を騒がせた鄭氏。スタッフがこの件について追及すると「借金はありますよ、もちろん」とあっさり肯定。「この間数えたら、借金自体が1億7000万円あって、将来の支払い義務のあるお金が2億5000万ぐらいある。ほぼ5