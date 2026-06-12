若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。6月9日（火）に放送された同番組では、若槻が“引き締め芸”で話題の女性芸人と意気投合する場面があった。【映像】「生き別れ？」若槻千夏とハモり、シンクロする“類似タレント”今回は、番組初の芸人のゲスト・吉田結衣（カーネーション）が登場。なんとなく吉田が「吠えていそう」というイメ