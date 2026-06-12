6月12日、宇都宮ブレックスは、ギャビン・エドワーズとアイザック・フォトゥの2選手と2026－27シーズンの契約継続が決定したことを発表した。 アメリカ出身で38歳のエドワーズは、206センチ112キロのパワーフォワード。2013－14シーズンにアイシンシーホース三河へ加入し、千葉ジェッツへの移籍を経て、2023－24シーズンから宇都宮に在籍してい