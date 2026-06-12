★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５地方銀行 ６データセンター ７半導体製造装置 ８サーバー冷却 ９蓄電池 １０フィジカルＡＩ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「読売３３３」が２４位にランクインしている。 株式相場はこのところＡＩ・半導体関連銘柄に振り