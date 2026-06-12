PENTAXクラブハウス（2022年7月撮影） リコーイメージング株式会社は、東京・四谷にある同社拠点「PENTAXクラブハウス」について、7月18日（土）を特別休業日にすると発表した。 PENTAXクラブハウスは、ユーザーとの双方向コミュニケーションを強化することを目的として2022年7月にオープンしたコミュニケーションスペース。カメラ、レンズ、アクセサリー、双眼鏡