CCCreation舞台『シオヒガリ』 CCCreation舞台『シオヒガリ』が9月17日からKAAT大スタジオで上演される。脚本・演出は堀越涼（あやめ十八番）。出演は多和田任益・平野良・鳥越裕貴など。 本作は、堀越涼（あやめ十八番）が脚本・演出を手がける書き下ろしオリジナル新作。 CCCreationと堀越によるオリジナル作品としては、『沈丁花』『白蟻』に続く3作目となる。 音楽監督には吉田能（あやめ十八番）、振付には平原慎太