【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月25日にオープンするザ・ビートルズ来日60周年記念ポップ・アップ・ストアにて、メンバーが来日時に着用していた「JALはっぴ」の復刻モデルの発売が決定した。 ■ポップ・アップ・ストア1階の内観イメージもあらたに公開 ザ・ビートルズ来日60周年を記念して東京・原宿にあるUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにてポップ・アップ・ストアが開催（時期