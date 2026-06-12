【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46三期生・上村ひなの、高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）、森本茉莉、山口陽世が、6月15日に発売される『EX大衆』7月号の表紙＆巻頭グラビアに登場する。 ■山口陽世から3人へのメッセージも掲載 『EX大衆』2024年10月号以来となる、日向坂46三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表紙も三期生4人で、まさに三期生スペシャ