カープと広島テレビのPR隊長「あげ太くん」がコラボしたグッズが登場し、さっそく人気を集めています。マツダスタジアムのグッズショップで販売が始まったのは、カープと「あげ太くん」がコラボしたフェイスタオルです。5種類がそれぞれ500枚限定で先行販売され、多くの人が買い求めていました。■記者「たくさん買っているようですが」■買いに来た人「自分用と友達用と、娘の婿に買います」「あげ太くんの大ファンな