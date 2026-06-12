シリーズ最新作 映画『キングダム 魂の決戦』の7月17日（金）公開を記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、7月10日（金）から2週連続で「キングダム」シリーズを放送！1週目の7月10日（金）よる9時〜11時9分は、2019年公開の第1作『キングダム』のスペシャルエディション。原泰久の大ヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現。日本映画の常識を打ち破るスケールと、主役級の俳優が大集結した超豪華な出演者陣で