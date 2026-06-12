あす6月13日（土）よる9時 第10話（最終回）を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく新たな形のヒューマンドラマ。このほど無事に全撮影を終え、キャスト32人がクランクアップを迎えた。■最終回の撮影を終えた現場は、キャスト・スタッフ陣の温かい涙と笑顔に包まれ