松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』に、久保史緒里・山下幸輝・夙川アトム・丘みつ子・田中要次の出演が決定！若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語を彩る。久保は、「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員の橋本涼子役。ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）が率いる部署で働く社員を演じる。山下は、同じくブランド事業部の営業