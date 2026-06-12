きょう6月12日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」では、新企画が始動！井桁弘恵が今話題沸騰中のニュースポーツ・ビックルボールを猛特訓。親友の番組ディレクターとコンビを組み、目指すは日本代表。さらに、熱血コーチ・松岡修造が緊急参戦！世界を知る男からの熱すぎる指導に、井桁の目にも思わず涙が…!?“美容に取り憑かれた”幕内力士・一山本関は、憧れの“美容親方”である矢田亜希子から美容の極