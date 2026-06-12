タレントの千秋が11日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。長女について語った。2002年にお笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造と結婚し、翌年長女を出産。07年に離婚し、16年にテレビ局社員の男性と再婚したが24年に離婚を公表した千秋。幼少期から熱烈な阪神タイガースファンで、この日も共演の松嶋尚美に阪神愛を語った。松嶋が「遠藤くんがこないだ番組に来てくれた時に、記憶がエグくっ