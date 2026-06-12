吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平（76）、座員の野崎塁（30）が12日、都内で行われた『寛平GMプロデュース公演新喜劇出前ツアー2026』埼玉公演の記者会見に出席した。【写真】うれしそう！かっちりスーツで笑顔を見せる初主演の野崎塁テレ玉と吉本興業との共催で、同公演を8月15日に正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館）で実施。全国25か所をめぐる2026年度一発目の公演となり、寛平GMのほかアキ、山田