海を浄化する海草の「アマモ」の学習会が3日、天草市の小学校でありました。「アマモ」の学習会は天草市が企画し、学んだのは天草市有明小学校の5年生27人で、講師役は県立天草拓心高校マリン校舎海洋学科の3年生です。 大小120あまりの島々からなる天草の海の環境について考えてもらおうと2025年から始まり、アマモが海の生き物の「すみか」になることや、光合成で水中の酸素を増やし、二酸化炭素も吸収することから、地