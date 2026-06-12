北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」。その中で、ひときわ「王道アイドル」としての輝きを意識しているのが、トレードマークのツインテールが印象的な斉藤心春だ。そのスタイルを貫くに至った原点と、アイドル人生を決定づけた“運命の出会い”に迫った。（「推し面」取材班）「メンバーの個性が豊かでカラフル。それが合わさって一体感があるのが私たちの魅力です」。グループの強みをそう語る斉藤。クー