メキシコではFIFAワールドカップ2026の本大会がいよいよ開幕。華々しいセレモニーで幕を開けました。史上初めて、アメリカ、カナダ、メキシコの3ヵ国共催で行われるワールドカップ北中米大会。史上最多の48チームが出場します。メキシコと南アフリカとの開幕戦では、試合前に両チームの全選手がセンターサークルを挟んで並び国歌斉唱を行う、今大会から始まった新しい演出が見られました。試合は3人の退場者を出す荒れた展開となる