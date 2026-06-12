カンボジア政府は、国内各地で先月行った特殊詐欺拠点の摘発によって、日本人72人を含む5400人以上を拘束したと発表した。カンボジア内務省は10日、先月の1カ月間で特殊詐欺拠点95カ所を摘発し、詐欺などに加担していた疑いで中国人やベトナム人、インドネシア人など、合わせて5407人を拘束したと発表した。中には日本人72人も含まれていて、このうち5人は日本への送還に向けた手続きが進められ、残る67人は、各地の警察署で取り調